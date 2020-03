Calciomercato Lazio, a volte ritornano: Tare punta Rafinha

A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo: "È il mio rimpianto più grande. Sarebbe venuto da noi, aveva accettato il trasferimento, era tutto fatto". Parlava così qualche tempo fa il ds Tare a proposito di Rafinha, all'epoca giocatore del Barcellona. Ma il passato, mai come in questo caso, può risultare contraddittorio. Già, perché dalla Spagna sono pronti a giurarci: negli ultimi mesi il ds biancoceleste ha continuato a seguire il brasiliano e proverà a portarlo alla Lazio nella prossima sessione di calciomercato. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, alcuni emissari del club avrebbero "spiato" Rafinha nel corso delle ultime partite giocate dal Celta Vigo.

LO SCENARIO - Di proprietà del Barcellona ma in prestito in Galizia - con un riscatto fissato a 17 milioni -, la permanenza dell'ex Inter in Spagna non è poi così scontata. Il motivo? Attualmente (con tutti i campionati fermi causa emergenza Coronavirus) il Celta Vigo è quartultimo in Liga a solo un punto dalla zona retrocessione. Cosa che se dovesse concretizzarsi non permetterebbe affatto (o comunque risulterebbe molto difficile) il pagamento del riscatto pattuito con il Barcellona per Rafinha. Il centrocampista potrebbe così rientrare di nuovo al Barça e stavolta lo farebbe con un contratto in scadenza a giugno 2021. Un'occasione favorevole per la Lazio, che specialmente con un posto in Champions League potrebbe convincere Rafinha a sposare il progetto biancoceleste. Al momento nessuna proposta ufficiale è stata presentata, è ancora presto per convertire le parole in fatti. Ma a volte ritornano, eccome se lo fanno.

Lazio, Acerbi torna a parlare della malattia

Calciomercato Lazio, Bastos verso l'addio

Clicca qui per tornare all'homepage del sito