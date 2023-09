Vryzas racconta Mandas: "Ha carattere e sa giocare con i piedi. Il futuro è suo"

RASSEGNA STAMPA - Zisis Vryzas racconta Christos Mandas. L'ex attaccante di Perugia, Fiorentina e Torino, attualmente dirigente e operatore di mercato coinvolto nella trattativa che ha portato il portiere greco alla Lazio. In patria credono tanto in questo ragazzo classe 2001 pieno di talento e con tanta voglia di migliorarsi. C'è chi lo ha soprannominato il nuovo Donnarumma e chi crede possa scalare le gerarchie in biancoceleste. Doveva rimanere in prestito all'Ofi Creta e invece è rimasto nella Capitale per velocizzare l'ambientamento e iniziare il suo percorso di crescita. Il futuro è tutto suo, lo assicura Vryzas che ha spiegato, ai microfoni del Corriere dello Sport, come il giovane estremo difensore avesse richieste dalla Liga, ma anche dalla Germania e dalla Danimarca. Il ragazzo è felicissimo della scelta fatta e adesso farà coincidere talento e carattere. Il livello si alza e lui "deve continuare come ha sempre fatto". Tra le sue caratteristiche principali c'è il gioco con i piedi: "Sa impostare e può migliorare ancora". I numeri in Grecia sono stati pazzeschi, è stato il miglior portiere dell'ultimo campionato. E' il momento di alzare l'asticella. Seguire i consigli di Sarri e il suo staff e rubare con gli occhi di Provedel. Forse non sarà a breve, ma Mandas è destinato a prendersi la scena.