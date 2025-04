WOMEN | Danimarca - Italia, dove seguire il match in tv e streaming

Torna in campo la Nazionale Femminile con un altro appuntamento, l'ultimo di questa sosta, importante per la Nations League. Dopo la Svezia, le azzurre affronteranno la Danimarca in trasferta con l'obiettivo di riscattare la sconfitta maturata nei minuti finali con le scandinave. La partita, valida per la quarta giornata del torneo, è in programma martedì 8 aprile alle 18 e sarà possibile seguirla in tv su Rai 2 oppure in streaming e on demand tramite l'app o il sito web di RaiPlay.

