YOUTH LEAGUE - La Lazio con il Moenchengladbach. Le italiane pescano solo tedesche

12.45 - Ecco tutti gli accoppiamenti.



Prime squadre in UEFA Champions League

Olympiacos (GRE) vs Manchester City (ENG)

Internazionale Milano (ITA) vs Bayern München (GER)

Sevilla (ESP) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR) vs Porto (POR)

Ajax (NED) vs Krasnodar ( RUS)

Manchester United (ENG) vs Real Madrid (ESP, detentori)

İstanbul Başakşehir (TUR) vs Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA) vs RB Leipzig (GER)

Zenit (RUS) vs Rennes (FRA)

Juventus (ITA) vs Borussia Dortmund (GER)

Midtjylland (DEN) vs Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ENG) vs Salisburgo (AUT)

Liverpool (ENG) vs Marsiglia (FRA)

Dynamo Kyiv (UKR) vs Barcelona (ESP)

Lokomotiv Moskva (RUS) vs Ferencváros (HUN)

Borussia Mönchengladbach (GER) vs Lazio (ITA)

Vincitrici campionati giovanili

Górnik Zabrze (POL) vs PAOK (GRE)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Celta de Vigo (ESP)

APOEL (CYP) vs Viitorul (ROU)

Apolonia (ALB) vs Győr (HUN)

Dinamo Zagreb (CRO) vs Rosenborg (NOR)

Hammarby (SWE) vs Waterford (IRL)

Galatasaray (TUR) vs AZ Alkmaar (NED)

Rangers (SCO) vs Köln (GER)

Angers (FRA) vs Crvena zvezda (SRB)

Genk (BEL) vs Žilina (SVK)

Sparta Praha ( CZE) vs Benfica (POR)

Basel (SUI) vs Odense (DEN)

Sheriff Tiraspol (MDA) vs Kairat Almaty (KAZ)

Chertanovo (RUS) vs Maccabi Haifa (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) vs Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MKD ) contro Gabala (AZE)

12.33 - Tutte estratte le italiane: Juventus - Borussia Dortmund, Atalanta - Lipsia, Inter - Bayern Monaco.

12.25 - Ecco gli accoppiamenti del gruppo 4.

Liverpool - Marsiglia

Dinamo Kiev - Fc Barcellona

Lokomotiv Mosca - Ferencvaros

Borussia Moenchengladbach - Lazio

12.23 - Dopo l'estrazione dei primi tre gruppi è il momento di quello della Lazio, il gruppo 4. Nelle foto in fondo gli accoppiamenti.

12.10 - Presentato l'ospite d'onore del sorteggio: si tratta dell'ex esterno dell'Inter Maxwell.

12.00 - Comincia ora il sorteggio di Nyon. Momento di rito con spiegazione delle regole base della competizione.

DIRETTA - La Lazio Primavera attesa dall'urna di Nyon dal sorteggio di Youth League. Appuntamento alle ore 12.00. I biancocelesti sono stati inseriti nel gruppo 4 con Borussia Moenchengladbach, Barcellona, Liverpool, Marsiglia, Lokomotiv Mosca, Dinamo Kiev e Ferencvaros. L'avversaria dei biancocelesti uscirà da queste sette. Non esistono teste di serie e la gara si giocherà in casa della squadra estratta per prima. Si parte dai sessantaquattresimi di finale. Segui la diretta del sorteggio su Lalaziosiamonoi.it.