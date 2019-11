YouTube / Inizia la guerra contro AdBlock: dal 10 dicembre ban per chi lo usa

YouTube e Google sono sul piede di guerra contro le app che bloccano le pubblicità, i cosiddetti AdBlock. Dal 10 dicembre dunque inizierà un check di tutti gli accessi al famoso sito di contenuti multimediali. Chi non visionerà i contenuti nella sua completezza, dunque visionando anche le pubblicità presenti prima dei video, sarà bannato e non potrà più accede a YouTube. Velata, ma non troppo, l'accusa e dunque la motivazione: I nuovi termini prevedono infatti che YouTube possa "terminare il vostro accesso o l'accesso del vostro account Google a tutto o parte del servizio se dovesse ritenere, a sua totale descrizione, che l'erogazione del servizio non sia più redditizia da un punto di vista commerciale". Che sia l'inizio di una guerra mondiale all'AdBlock e che dunque il gratis debba essere ripagato obbligatoriamente con la visione di materiale pubblicitario? Fra un mese le prime risposte.