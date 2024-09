Yverdon, Bignotti su Kamenovic: "Ha rifiutato tante offerte per tornare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo prestito per Dimitrije Kamenovic. Il difensore della Lazio è tornato a giocare all'Yverdon dopo i sei mesi della scorsa stagione. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il dirigente del club Nicola Bignotti ha parlato proprio del serbo e in che modo si è sviluppato l'affare. Queste le sue dichiarazioni: "Kamenovic? Abbiamo rinnovato il prestito con la Lazio, arrivato a gennaio dello scorso anno. Ha fatto bene, noi giochiamo a tre e lui fa il braccetto. Abbiamo fatto tanto per tenerlo, lui ha fatto tanto per tornare anche rifiutando offerte più remunerative dal punto di vista economico".