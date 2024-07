Zaccagni, il saluto social a Immobile: “Nessuno dimenticherà quello che hai fatto”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Compagni di squadra, amici, quasi fratelli. Questo sono stati Ciro Immobile e Mattia Zaccagni negli anni trascorsi insieme alla Lazio e con tutta probabilità lo resteranno per sempre. Un rapporto di stima e fiducia, l'uno sempre accanto all'altro in campo e fuori. Con queste parole, attraverso i social, il numero 20 biancoceleste ha voluto salutare il bomber, diretto ormai in Turchia, per vestire la maglia del Besiktas:



"Tante cose ce le siamo già dette! Grazie per tutto Ciruzzo, nessuno dimenticherà quello che hai fatto per questa società! Sei stato e rimani un esempio dentro e fuori dal campo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Spero di rivederti presto amico mio, Ti voglio bene".