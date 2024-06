Zaccagni, la moglie Chiara: "Emozione indescrivibile. A fine partita ci siamo detti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La rete nel recupero di Mattia Zaccagni ha mandato in estasi un paese intero. Il gol dell'arciere azzurro ha mandato l'Italia agli ottavi di Euro 2024 eliminando la Croazia di Modric. Una gioia indescrivibile per l'attaccante della Lazio che si è preso una bella rivincita e adesso vuole continuare ad essere protagonista con la Nazionale.

Una gioia indescrivibile anche per sua moglie Chiara Nasti. La nota influencer, in dolce attesa del secondo figlio che nascerà a breve, ha raccontato le emozioni sue e di suo marito in una lunga intervista concessa a La Repubblica e alla Gazzetta dello Sport. C'è orgoglio e soddisfazione nelle parole di Chiara che però, nella sua scaramanzia, non rilascia pronostici sulla competizione. Grande festa per tutta la famiglia, anche per il primogenito Thiago, visibilmente emozionato nel video pubblicato sui social, nonostante la tenerissima età.

Racconta Chiara: "E' successo qualcosa che non credevo possibile. Un’emozione indescrivibile". Sul momento dell'ingresso in campo: "Quando ho visto Mattia che entrava in campo ho capito dal suo sguardo che poteva succedere qualcosa di bello. Non so spiegarlo, certe cose si sentono". A fine partita ovviamente Zac ha parlato con sua moglie: "Il nostro è stato un messaggio molto intimo, che ha ripercorso un momento un po’ buio di qualche mese fa. Un periodo che però ci ha portato la scoperta dell’arrivo della nostra bambina". Poi la battuta, lo sa Mattia che ha fatto esultare anche i tifosi romanisti? "Mi trovi qualcuno che non ha esultato (ride, ndr)!".