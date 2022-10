Zaccagni, la società incornicia la sua partita: "Che prestazione!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella splendida vittoria della Lazio contro lo Spezia c'è anche lo zampino di Mattia Zaccagni che, con il gol segnato e l'assist servito a Milinkovic, si è ritagliato uno spazio tra i protagonisti del match. L'arciere contro i bianconeri è tornato a scoccare la sua freccia verso la Curva Nord, ma si è anche messo in mostra con giocate di altissimo livello che hanno creato grosse difficoltà ai difensori del club ligure. Una prestazione da incorniciare quella del numero 20 che, in questi minuti, è stata celebrata sui propri canali social dalla Lazio. La società pubblicato biancoceleste ha pubblicato un video in cui sono messe in mostra tutte le più belle azioni che hanno coinvolto Zaccagni, accompagnando il tutto con la seguente didascalia: "One goal, one assist and sooo much more…WHAT A PERFORMANCE BY ZAC! ("Un gol, un assist e molto di più...che prestazione di Zac", ndr)".