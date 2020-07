Zanardi, operazione riuscita al San Raffaele: "Condizioni di nuovo stabili"

Sono migliorate le condizioni di Alex Zanardi in seguito all’incidente in handbike di più di un mese fa. L’atleta è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano: si tratta del quarto intervento dopo l’incidente del 19 giugno. Il comunicato dell’ospedale: “Il paziente è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo. Le condizioni sono tornate stabili gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle cure”. Arrivano buone notizie dal San Raffaele di Milano anche se Zanardi resta ancora ricoverato in terapia intensiva.

La Lazio dei record, mai così tanti punti in un campionato di Serie A

Calciomercato Lazio, bomba dalla Spagna: il Barcellona vuole Immobile. Ma Lotito...

TORNA ALLA HOME PAGE