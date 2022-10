Zarate: "Boca campione grazie al River? Anche alla Lazio..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Conclusa l'esperienza tra le fila della Platense, Mauro Zarate si è gustato da spettatore la straordinaria conclusione del campionato argentino, che ha visto trionfare il Boca Juniors. Agli "Xeneises" è bastato il pareggio contro l'Independiente e la contemporanea - e inaspettata - vittoria degli storici rivali del River Place contro il Racing. Nell'intervista concessa a ESPN, l'ex biancoceleste si è soffermato sull'argomento, menzionando anche una sfida giocata con la maglia della Lazio. "La stessa cosa mi è accaduta quando stavo a Roma", spiega Maurito. Si tratta di quel match contro Inter del 2 maggio del 2010, quando la Roma e per l'appunto i nerazzurri si stavano giocando, punto per punto, lo scudetto. Quella partita, che per l'argentino somiglia a quella tra River e Racing, si conclude tuttavia in maniera differente: la Lazio perse contro l'Inter e, a fine stagione, fu la squadra di Mourinho a laurearsi campione d'Italia.

