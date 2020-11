Zenit - Lazio, Bucchioni: " Chi ha il pubblico in casa è agevolato..."

Impegno importantissimo per la Lazio che domani sera affronterà lo Zenit senza Immobile, Leiva e Strakosha. Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la gara ai microfoni di TMW Radio: "C'è il sospetto della validità di questi tamponi. In una settimana cambiano le carte in tavola. In un mondo normale avrebbe dovuto convocare tutte le federazioni nazionali e far adottare lo stesso protocollo. Non dovrebbero esserci differenze ma ci sono. Chi ha il pubblico in casa è agevolato, è chiaro. Eppure si consentono certe situazioni".

