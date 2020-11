Zenit - Lazio, Capello: "Inzaghi non trova mai scuse. Lo Zenit è un osso duro"

Continua il momento difficile per la Lazio, che dovrà fare a meno di qualche pezzo pregiato per la partita di questa sera, ma Inzaghi non ammette scusanti: bisogna dare il massimo. Capello, davanti le telecamere di Sky Sport, ha sottolineato questo aspetto: "La Lazio è una squadra di carattere, l'allenatore non trova mai scuse. Se la giocano con spirito. Inzaghi è riuscito a trasmettere l'animo giusto. non ci sarà Immobile, importante per i movimenti. Lo Zenit lo conosco bene, ha dei punti deboli come il portiere, ma è un osso duro. Gli ultras dello Zenit sono tra i più facinorosi, ma potrebbero essere d'aiuto anche ai biancocelesti per farli calare nella realtà delle partite di Champions. Attenzione a Dzyuba".