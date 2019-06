Brasile, Neymar accusato di stupro: ma il brasiliano si difende

Turbolenze in casa PSG: il fuoriclasse della squadra, Neymar, è finito nei guai dopo essere stato accusato di stupro da parte di una donna brasiliana. Il fatto sarebbe avvenuto il 15 maggio in un Hotel di Parigi, nel quale la stella brasiliana avrebbe invitato questa ragazza conosciuta su Instagram. Dalle dichiarazioni della donna, rilasciate al momento della denuncia alla Polizia di San Paolo (Brasile), Neymar sarebbe arrivato in albergo completamente ubriaco e l'avrebbe costretta a consumare un rapporto sessuale non consenziente. Dal canto suo il brasiliano - insieme a suo padre e al suo agente - si difende e parla di un “tentativo di estorsione” che starebbe avvenendo nei suoi confronti. Con un video su Instagram il giocatore del PSG ha respinto ogni accusa mostrando i messaggi che nei giorni precedenti si era scambiato con la giovane, comprese le foto provocanti della stessa: “È stata una trappola e ci sono cascato, spero mi serva da lezione per il futuro” ha poi concluso.

