Incidente stradale per Zanardi, l’ex pilota in ospedale: le condizioni sono gravi

Brutto incidente in provincia di Siena in cui è rimasto coinvolto anche Alex Zanardi. L’atleta paralimpico si trovava vicino Pienza ed era tra i partecipanti di una tappa della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146. Come riporta gazzetta.it, nell’incidente sarebbe coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Le condizioni dell’ex pilota sarebbero state definite gravi con Zanardi che avrebbe riportato un politrauma. La tappa che si stava svolgendo avrebbe dovuto terminare a Montalcino con l'incidente che è avvenuto tra Pienza e San Quirico. Dalle prime ricostruzioni Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra, avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion con cui è poi avvenuto l'impatto.

Seguono aggiornamenti...

Pubblicato alle 18:15