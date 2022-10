Maiorca, Muriqi non si ferma più e punisce anche l'Espanyol

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ha trovato l'ambiente ideale per lui Vedat Muriqi, questo ormai sembra essere appurato. Il Pirata a Maiorca è diventato leader e punto di riferimento della squadra, con i suoi gol sta portando i giallorossi lontani dalla zona retrocessione (attualmente si trovando in dodicesima posizione). Anche nell'ultima partita contro l'Espanyol, terminata per 1-1, il gol del momentaneo vantaggio maiorchino arriva proprio dai piedi di Muriqi. L'attaccante kosovaro, servito sul secondo palo, alza la gamba in maniera quasi innaturale e, con un colpo da karateka, spedisce la palla in rete punendo il club di Barcellona. Per lui si tratta del sesto gol messo a segno nelle prime dieci presenze di questa Liga, l'ottavo stagionale (più un assist) considerando anche i due realizzati in altrettante presenze con il Kosovo. Dopo anni di anonimato, Muriqi a Maiorca sembrerebbe essere rinato.