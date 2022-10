Sampdoria, Stankovic in arrivo: oggi dovrebbe essere il giorno decisivo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo l'esonero di Marco Giampaolo avvenuto a seguito della brutta sconfitta di domenica contro il Monza per 0-3, la società blucerchiata si è messa immediatamente in moto per trovare un nuovo tecnico che possa risollevare le sorti della squadra. Fin da subito, in cima alla lista dei nomi c'era quello di Dejan Stankovic, ex allenatore della Stella Rossa Fali Ramadani. I contatti sarebbero iniziati già nella giornata di ieri e tutto sembrerebbe procedere senza alcun intoppo. Già nella giornata di oggi infatti, il serbo e il club ligure sembrano decisi a finalizzare l'accordo sulla base di un'intesa fino a giugno 2023 con rinnovo automatico in caso di salvezza e, in tal caso, verrebbe aggiunto un sostanzioso bonus. Già due volte Massimo Ferrero aveva provato in passato a portare a Genova l'ex centrocampista della Lazio ma senza successo. Nel caso in cui l'operazione Smapdoria - Stankovic non andasse a buon fine, ci sarebbe subito pronto Daniele de Rossi.