Sky, fumo nella sede di Roma: evacuate 40 persone

Nella tarda mattinata di oggi ci sono stati attimi di paura nella sede di Sky a Roma in via Salaria dove è stato visto del fumo e forse anche delle fiamme in una sala del centro elaborazione dati. Sono state evacuate una quarantina di persone e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tanti mezzi. L’origine dell’incendio - come si legge su corriere.it - non è ancora chiara e neanche cosa lo abbia provocato, sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia.

