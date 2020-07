Calciomercato Lazio, Borja Mayoral prende quota: incontro con gli agenti

La pista è stata confermata lunedì sera dal ds Igli Tare prima di Juventus - Lazio: "Borja Mayoral? È un giocatore che ha fatto una carriera importante, in questo momento vi è una sola certezza, ed è che la Lazio per la prossima stagione è alla ricerca di uno o due attaccanti". Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid e nelle ultime due stagioni in prestito al Levante, è l'obiettivo numero uno tanto che la Lazio si sta muovendo per bruciare la concorrenza. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com lunedì a Roma è in programma un incontro con gli agenti del classe '97 per provare a sviluppare l'operazione. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2021, il Real Madrid è favorevole a una cessione, ma chiede una cifra importante e poi c'è il nodo recompra. I Blancos (come nell'affare Morata con la Juventus del 2014) vogliono sempre lasciarsi un diritto di riacquisto in caso di esplosione del calciatore, che ovviamente non è visto di buon occhio dall'acquirente.

