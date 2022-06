Calciomercato Lazio, Carnesecchi intervento ok: il comunicato dell'Atalanta

Il portiere di proprietà dell'Atalanta si è sottoposto ad artroscopia alla spalla sinistra, si parla di uno stop di tre mesi.

Marco Carnesecchi si è operato nel pomeriggio, come da programma. L'intervento alla spalla perfettamente riuscito, operazione in artroscopia alla spalla dopo la lussazione patita con la Nazionale Under 21. Si parla di tre mesi di stop, tempistica che andrà confermata. L'Atalanta ha fatto il punto con un comunicato ufficiale: "Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo". Ora palla alla Lazio che dovrà decidere se affondare per il giovane portiere. Probabile che Lotito chieda uno sconto al club nerazzurro, l'intenzione è chiudere in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.