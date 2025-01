Calciomercato Lazio | Casadei, da Formello pronta una nuova offerta: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il capitolo Cesare Casadei non è ancora chiuso. Nonostante il rifiuto del Chelsea alla proposta della Lazio di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto - come vi avevamo anticipato nella serata di ieri - e la pressione di un Torino che resta concorrente numero uno dalle parti di Formello. La giornata di oggi, infatti, è servita per pianificare una nuova strategia e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel quartier generale biancoceleste si sarebbero convinti a cambiare leggermente l'offerta trasformando il diritto in obbligo. Una novità rilevante ma che, ancora una volta, potrebbe non bastare. Il Chelsea, infatti, ha espresso la volontà di incassare subito la cifra, motivo per cui resterebbe scettico e titubante anche davanti a questo scenario. Un problema che resta quindi legato alla sola formula e che non ha nulla a che vedere con la valutazione del giocatore, per la quale la Lazio è disposta anche a spingersi fino ai 15 milioni di euro richiesti. Nel frattempo, un occhio resta puntato anche sulle mosse della concorrenza. Come detto, i granata sono i più attenzionati ma non gli unici. A questi, infatti, si sarebbero aggiunti anche alcuni club inglesi interessati all'acquisizione del giovane centrocampista e sui quali i Blues puntano per ottenere il massimo da questa trattativa.

