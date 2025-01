Calciomercato Lazio | Casadei, il club fa leva sulla volontà del giocatore: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il ritorno di Cesare Casadei in Italia è ormai questione di ore. La differenza la faranno i dettagli, sarà Lazio o Torino. Fosse per lui sarebbe già a Roma. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la società smentisce le voci sull'avvicinamento al prezzo richiesto dei blues, ovvero 13 milioni + 2 di bonus. Il problema resta la formula, per questo la Lazio vuole far leva sulla volontà del giocatore e spingere il Chelsea fino alla soglia di fine mercato, per evitare controindicazioni. Nel frattempo, Lotito e Fabiani cercano di sbloccare l'indice di liquidità. Hysaj e Basic restano in partenza, nonostante il loro reintegro a causa delle emergenze. Casadei rimane il nome in pole, ma ieri è spuntato il nome di Tanner Tessman del Lione, un profilo che piace dai tempi del Venezia ma per il quale servirebbe liberare uno slot in quanto over 22.