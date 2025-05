Calciomercato Lazio | Idea Pasalic: ecco la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio deve chiudere la stagione, l'ultimo atto contro il Lecce definirà se e in quale competizione europea giocheranno i biancocelesti. Per la Conference serve almeno un punto contro i salentini, per sperare nell'Europa League o addirittura nella Champions serve invece una vittoria e sperare poi in un passo falso della Roma o per il quarto posto in una non vittoria dei giallorossi e in un ko della Juve. Nel frattempo, però, sono partite le prime manovra di mercato e soprattutto le voci che, come al solito, in questa fase, vanno pesate, perché sul tavolo dei club arrivano proposte, si fanno valutazioni, che non sempre poi si tramutano in trattative vere e proprie. Idee che possono concretizzarsi o meno. Una di queste porta a Mario Pasalic, classe '95, in scadenza con l'Atalanta. Il croato sta trattando il rinnovo con la Dea, Percassi propone un rinnovo di due anni e stipendio invariato (1 milione netto a stagione), mentre il giocatore vorrebbe qualcosa in più.

A Bergamo sono fiduciosi di riuscire a strappare il sì di Pasalic e quindi il rinnovo a strettissimo giro, già la prossima settimana, ma nel mercato non si possono mai escludere sorprese finché non c'è il nero sul bianco. La Lazio si è informata sulla situazione di Pasalic, senza per ora affondare, in attesa di capire come evolverà la situazione tra il centrocampista e l'Atalanta. I biancocelesti non sono gli unici ad aver chiesto aggiornamenti, sull'ex Milan ci sono diversi club italiani e stranieri. Pasalic è reduce da una stagione in cui fin qui ha messo insieme 46 presenze, sei gol e sei assist. Mezzala nel 4-3-3 o trequartista nel 4-2-3-1, il croato è un jolly prezioso che garantirebbe ciò che oggi manca al centrocampo della Lazio e cioè i gol. Per ora quella che porta a Pasalic è un'idea, aspettando di vedere se con l'Atalanta sarà lieto fine o meno.

