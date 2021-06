Calciomercato Lazio, Lotito: "Sarri? Vediamo che succede..."

ALLENATORE LAZIO SARRI - La Lazio fa sul serio per Maurizio Sarri. Dopo l'incontro di ieri tra il tecnico e il diesse Tare, in queste ore si sta cercando di chiudere l'accordo per portarlo a Formello. Il presidente Lotito, sceso in campo in prima persona, sta puntando forte sull'ex Juve, Chelsea e Napoli. Intercettato dai colleghi del Messaggero, il patron si è espresso così con un tono ottimista: "Sarri? Vediamo che succede". Tra oggi e domani potrebbero arrivare importanti novità sull'accordo, ormai vicino, tra Sarri e la Lazio.