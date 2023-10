Caso scommesse | Casale querela Corona, l’avvocato: “Estraneo alla vicenda”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Casale è pronto a querelare Fabrizio Corona. Dopo le vicende di Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalewski, Fabrizio Corona questa volta coinvolge il centrale della Lazio. L'ex re dei paparazzi ha prima svelato il nome del difensore biancoceleste in un'anticipazione ai microfoni di Striscia La Notizia durante la consegna del tapiro d'oro da parte di Valerio Staffelli. Il servizio dovrebbe andare in onda stasera e insieme al centrale delle aquile sarebbero stati fatti i nomi anche di Federico Gatti e Stephan El Shaarawy.



Corona, però, successivamente ha rilanciato la notizia sui social e sul suo sito DillingerNews."Ebbene sì questa volta siamo noi a inseguire. Ma il quinto nome è quello di Nicolò Casale della Lazio [...]. A detta degli informatori di Corona, Casale sarebbe un assiduo scommettitore. Ed il suo è il quinto nome della lista. A tu per tu con Staffelli di Striscia, Corona parla di un audio mai mandato in onda che però era stato lanciato dalla conduttrice, finendo poi per lamentarsi e accusare direttamente il programma (“Ho sbagliato ad andare lì”, si legge nel suo post). In quell’audio si ascolta la voce di Zaniolo con altri tre giocatori di Serie A in cui si parlava di molti soldi e di scommesse. A Staffelli, invece, è stato mostrato un filmato in cui tre giocatori parlano di puntate mentre palleggiano: tra loro ci sarebbe proprio Nicolò Casale".

Insieme al difensore sarebbero coinvolti anche Gatti ed El Shaarawy ma che non figurano tra i convocati in Nazionale nell'unica volta in cui Casale è stato chiamato dal ct azzurro. Per i tre, come accaduto per Zalewski, al momento non vi sono conferme a livello giudiziario di un loro eventuale coinvolgimento. Secondo un'agenzia di Lapresse, infatti, non ci sarebbero evidenze da parte della procura di Torino, stando a quanto si apprende da fonti giudiziarie, in merito al presunto coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme on line illecite dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, del difensore della Juve Federico Gatti e del difensore della Lazio Nicolò Casale, gli ultimi nomi rilanciati in queste ore da Fabrizio Corona.



Non si è fatta attendere la risposta dei legali del difensore della Lazio, che hanno controbattuto prontamente all'indiscrezione di Fabrizio Corona. Attraverso una nota, Guido Furgiuele, legale del centrale, respinge tutte le accuse e si dice pronto a querelare chi ha coinvolto il nome del calciatore nella vicenda. Ecco il comunicato: "Nicolò Casale non ha mai scommesso s’una competizione sportiva ed ha consacrato la sua vita sempre e solo all’impegno sportivo. Ciò nonostante sono state messe in circolazione accuse infondate e calunniose sul suo coinvolgimento nell’inchiesta riguardante le scommesse nel mondo del calcio. Attesa la sua totale estraneità all’indagine ed ai fatti a cui si riferisce e la gravità delle accuse mosse nei suoi confronti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia, nonché gli editori ed i responsabili dei canali d’informazione con cui siano divulgate tali illecite accuse. Ciò a tutela della sua immagine e della sua onorabilità”.