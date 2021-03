DIRETTA - Bayern Monaco - Lazio, l'Allianz Arena pronta a ospitare il match!

Champions League 2020-2021 | Ottavi di finale - gara di ritorno

Bayern Monaco - Lazio

Mercoledì 17 marzo ore 21.00, Allianz Arena

Formazioni ufficiali:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. A disp.: Neuer, Sule, Coman, Davies, Choupo-Moting, Dantas, Martinez, Musiala, Roca, Sarr. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Lulic, Leiva, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Ammoniti:

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Nell'immediato pre-gara del match le parole di Marco Parolo: "Vogliamo giocare ancora queste partite in futuro" (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 20 - Joaquin Correa ha parlato del match a circa un'ora dal fischio d'inizio: "Vogliamo chiudere a testa alta, ma speriamo ancora" (QUI le dichiarazioni complete)

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Bayern Monaco e Lazio, match di ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo la brutta sconfitta arrivata all'Olimpico, per la squadra di Inzaghi il discorso qualificazione sembra ambiamente compromesso. Ma bisognerà giocare con determinazione e senza paura per poter mettere in difficoltà i tedeschi e magari, chissà, riaprire il discorso quarti di finale. La vittoria col Crotone ha dato sicuramente un'inezione di fiducia dopo le disfatte contro Bologna e Juventus, ma quella di oggi per i biancocelesti, che si troveranno davanti i campioni del mondo, è una vera "mission impossible".

Bayern Monaco - Lazio, un'ora al fischio d'inizio: i tedeschi arrivano all'Allianz - FOTO&VIDEO

Bayern - Lazio, Capello: "Vedremo la reazione dei biancocelesti. Ma i tedeschi..."

TORNA ALLA HOMEPAGE