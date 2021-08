DIRETTA - Calciomercato Lazio, Correa verso l'Inter: Basic e Torreira per la mediana

Il countdown è partito. Meno dieci. Sono i giorni che mancano all'esordio della Lazio nella Serie A 2021/22. E' una squadra che ha cambiato molto, quasi tutto. Dal 3-5-2 di Inzaghi con l'attacco a campo aperto al 4-3-3 e il possesso palla di Sarri. La rosa è ancora da completare e il tempo stringe. Gli obiettivi principali della dirigenza sono un esterno d'attacco e un centrocampista.

MERCATO IN USCITA - Il calciomercato biancoceleste ha ancora un nome come protagonista: Joaquin Correa. Lotito attende l'offerta giusta per lasciare andare il Tucu che, oltre alle squadre di Premier League, piace in modo particolare all'Inter di Inzaghi. La Lazio lo valuta 40 milioni ma potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno. La cessione dell'argentino, sbloccherebbe la situazione in entrata della Lazio pronta a chiudere qualche colpo per completare la rosa a disposizione di Sarri.

OBIETTIVI - A centrocampo il nome più caldo resta quello di Basic. Il Bourdeaux chiede 7 milioni, ma Tare confida nell'intesa con il giocatore e nell'agente. Anche per lui, oltre ai contratti di Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson e Radu (rinnovo), ci sarà da aspettare una cessione importante.Il calciatore croato sarebbe una valida pedina per far rifiatare Milinkovic e Luis Alberto. In mediana, un profilo che piace alla società è quello di Lucas Torreira. Se Escalante dovesse partire direzione Marsiglia, l'uruguaiano sarebbe il primo nome sulla lista. II mediano dell'Arsenal, che rappresenterebbe un'ottima alternativa a Lucas Leiva, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per l'attacco, invece, il nome in pole position è Kostic. L'esterno serbo piace a Sarri e gradirebbe il trasferimento nella Capitale. Le prossime ore potrebbero essere decisive ma va liberato uno slot da extracomunitario.