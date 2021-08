La Lazio insegue Kostic, uno "sgretolatore" di pregiudizi. E la carriera lo conferma...

Allo stato attuale Filip Kostic non può essere acquistato dalla Lazio per la questione extracomunitari. Eppure, in Germania sono certi che i biancocelesti siano a un passo dal 28enne serbo. Nel caso, si tratterebbe della sua sesta avventura da professionista. Il primo contratto è arrivato solamente a 17 anni, quando si legò al Radnicki. Lì è cresciuto e si è messo in mostra, finendo nel mirino del Groningen, che lo ha portato in Eredivisie quando non aveva ancora vent'anni. Tantissimi i problemi riscontrati al suo arrivo, al punto che finì per essere etichettato "svogliato, dal carattere particolare, con qualche chilo di troppo e più sulle pagine di gossip che sportive". Il nome di Kostic, riporta la rassegna stampa di Radiosei, giunse anche sulla cronaca rosa quando la sua ex denunciò pubblicamente di esser stata minacciata dalla nuova compagna di Filip. I giudizi non lo hanno scalfito. E la stagione seguente l'ha chiusa come miglior giocatore della sua squadra.

PARENTESI TEDESCA - Poi è arrivato lo Stoccarda, che l'ha portato in Bundesliga. E se il periodo d'adattamento ha richiesto meno tempo, i pregiudizi nei suoi confronti sono stati, anche lì, numerosi e particolarmente duri. Nel corso dei campionati disputati con Stoccarda, Amburgo ed Eintracht, gli è sempre stata contestata la sua scarsa propensione a difendere, etichettato questa volta come "egoista e inconcludente". Un paio d'anni fa, tuttavia, anche i media tedeschi sono stati obbligati a ricredersi. Il tecnico Adi Hutter, infatti, ha deciso di trasformarlo in un "quinto" a tutta fascia, scoprendo un giocatore in grado di far bene entrambe le fasi. "È la mia posizione preferita", aggiunse lo stesso Kostic togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Uno "sgretolatore" di pregiudizi. Chissà che non possa continuare a farlo nella Lazio.

