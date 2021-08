Supercoppa Europea, oggi c’è Chelsea-Villarreal: orario e dove vederla

Si ritorna a fare sul serio già da questa sera. In attesa dell'inizio dei top campionato europei, questa sera ci sarà un assaggio del calcio che conta. C'è un big match in programma con un trofeo ambizioso in palio. Al Windsor Park di Belfast, ore 21, Chelsea e Villarreal si giocano la Supercoppa Europea. I vincitori della Champions contro quelli dell'Europa League, Tuchel contro Emery, Havertz contro Gerard Moreno: ci sarà da divertirsi. La sfida tra i Blues e il Sottomarino Giallo sarà visibile in diretta streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati