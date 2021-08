Calciomercato Lazio, Correa si avvicina all'Inter: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea rischia di creare un effetto domino che coinvolgerà più club di Serie A. La neo Inter di Simone Inzaghi si è trovata a fare i conti senza il centravanti belga. La dirigenza nerazzurra ha subito iniziato la caccia per sostituire Big Rom con la voglia di portare due punte alla Pinetina. Il primo nome scelto è stato Edin Dzeko. Il bosniaco è stato liberato dalla Roma con un piccolo indennizzo ed è pronto a sposare il progetto meneghino per i prossimi due anni. Chiuso il primo rinforzo, Marotta avrebbe voluto regalare al mister piacentino un altro centravanti potente e di stazza. Il designato è Duvan Zapata. Il colombiano accetterebbe di buon grado il trasferimento, ma la strada appare in salita. In primo luogo perché la Dea chiede 40 milioni per farlo partire e poi viste le difficoltà dei bergamaschi per trovare un sostituto. Abraham, infatti, preferirebbe restare in Inghilterra e, nonostante anche la corte della Roma, al momento non si sblocca. L'Atalanta senza sostituto in mano non ha intenzione di cedere Zapata e questo complica la situazione.

CORREA - Simone Inzaghi, però, potrebbe fornire un assist alla dirigenza nerazzurra. Secondo lui, infatti, Lautaro Martinez può fare la prima punta e così sul mercato non sarebbe necessario trovare un centravanti ma andrebbe bene anche un attaccante con altre caratteristiche. Il nome di Joaquin Correa è stato quasi una conseguenza logica. L'argentino da tempo ha chiesto la cessione alla Lazio, Inzaghi lo conosce benissimo per averlo allenato nelle ultime tre stagioni e avrebbe le caratteristiche giuste per integrarsi nella sua idea di calcio. Nonostante la dirigenza nerazzurra voglia fare un ulteriore tentativo per Zapata, il Tucu è stato bloccato. Come raccolto dalla nostra redazione, Alessandro Lucci avrebbe portato avanti la pista Correa parallelamente a quella di Dzeko essendo il procuratore di entrambi. Il manager avrebbe raggiunto l'accordo con l'Inter per un contratto da quattro milioni netti a stagione per il sudamericano. I lombardi avrebbero avviato i dialoghi con la Lazio che dovrebbe accettare un'offerta da 30 milioni complessiva (26/27 di parte fissa e il resto come bonus legati ai risultati). Qualora l'assalto a Zapata dovesse andare ancora a vuoto, l'Inter affonderebbe il colpo per Correa. La cessione dell'argentino, poi, sbloccherebbe anche il mercato delle aquile al momento stoppato dalla grana indice di liquidità. I biancocelesti potrebbero depositare i contratti di Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero oltre ai rinnovi di Radu e Marusic e accogliere anche Kostic e Basic bloccati da giorni e in attesa di novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.