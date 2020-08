DIRETTA - Manchester City - Real Madrid 1-0: Gran destro di Benzema che impegna Ederson

Champions League, ritorno ottavi di finale

Etihad Stadium - Venerdì 7 agosto 2020, ore 21

Manchester City-Real Madrid 1-0

Le formazioni ufficiali:

MANCHSTER CITY (4-3-2-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Foden, Sterling; Jesus. A disp.: Bravo, Stones, Zinchenko, Benardo, David Silva, Mahrez, Otamendi, Garcia, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer, Bernabe. All.: Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. A disp.: Areola, Altube, Nacho, Marcelo, Valverde, Lucas Vazquez, Jovic, Asensio, Brahim, Isco, Vinicius, Hernandez. All.: Zidane.

22' - Hazard prova la rasoiata da fuori. Ancora attento Ederson che blocca.

21' - Gran controllo e tiro dal limite dell'area di Benzema. Ederson risponde presente e devia in calcio d'angolo.

18' - Sterling ubriaca di finte Casemiro e poi cade in area di rigore. Per il direttore di gara non c'è nulla.

15' - Ci prova anche Sterling stavolta dal limite dell'area. Palla che termina alta non di molto. Sembrava in controllo Courtois.

14' - Modric tenta il tiro da distanza siderale. LA conclusione del croato finisce in curva.

12' - Mischia in area del Real Madrid. Ci provano prima Foden e poi Gundogan. Entrambe le conclusioni respinte dalla difesa.

9' - GOL DEL MANCHESTER CITY! Brutto errore della difesa del Real in uscita. Ne approfitta Gabriel Jesus che serve Sterling libero a centro area. L'attaccante inglese deve solo depositare il pallone in rete.

7' - De Bruyne cerca il tiro da lontano. Conclusione deviata, sarà calcio d'angolo per il City.

5' - Prima fase di studio per le due squadre. RIcordiamo che all'andata finì 2-1 per gli inglesi al Bernabeu.

1' - Fischio d'inizio da parte dell'arbitro.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Cambiamento dell'ultima ora. Guardiola decide di portare almeno in panchina David Silva: sarà la sua ultima apparizione all'Etihad.

Amici e amiche di Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Edoardo Zeno alla diretta scritta di Manchester City-Real Madrid, partita valida per gli ottavi di ritorno di Champions League. All'andata, gli inglesi espugnarono il Bernabeu con il risultato di 2-1. Per i padroni di casa, David Silva non è neanche in panchina. Un segnale anche in ottica di mercato: questa infatti poteva essere l'ultima partita del fantasista spagnolo con la maglia dei citizens, che si appresta a diventare un calciatore della Lazio.