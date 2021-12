FORMELLO - Lazio, altro lungo confronto: con la Samp torna Luiz Felipe

FORMELLO - Un altro confronto su ciò che non è andato. E non sono poche le cose da sistemare, aggiustare, correggere. Un’oretta al chiuso per valutare il momento e gli errori commessi anche ieri contro l’Udinese, soprattutto nel primo tempo. La squadra, in campo, arriva soltanto alle 11.30 dopo una nuova analisi aperta a seguito dell’ennesima prestazione deludente. I titolari di ieri sono rimasti in palestra, il lavoro tecnico è stato dedicato soltanto i calciatori entrati nella ripresa o rimasti a riposo. Tra questi Luiz Felipe, pronto a riprendersi il posto al centro della difesa. Era squalificato, si darà il cambio con Patric. Lo spagnolo verrà fermato dal Giudice Sportivo per un turno, sarebbe stato stoppato lo stesso da Sarri per favorire il ritorno del brasiliano. Riformerà la coppia titolare con Acerbi. È il cambio scontato in vista della trasferta di domenica con la Sampdoria (ore 18).

VERSO GENOVA. Le altre scelte cominceranno a delinearsi domani, sarà già tempo di rifinitura, verrà svolta appena prima della partenza per Genova. L’infermeria si è svuotata, a disposizione è tornato pure Marusic, ieri era in panchina nonostante le sue condizioni non siano ancora ottimali. Ha pagato le settimane ai box a causa del Covid, sta effettuando doppie sedute per ritrovare la forma smarrita, nei prossimi allenamenti si capirà se potrà essere rilanciato dall’inizio domenica oppure si attenderà giovedì prossimo per l'impegno in Europa League con il Galatasaray.