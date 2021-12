FORMELLO - Lazio, Immobile ci prova. Conferma Milinkovic, Felipe ci riprova

FORMELLO - Immobile in campo, Immobile in gruppo. Un allenamento differenziato (ieri), il lavoro coi compagni oggi pomeriggio, comprese le prove al centro del tridente. Non le ha completate: ha saltato la parte finale della sgambata e i tiri in porta conclusivi. Nelle prossime ore si capirà se verrà rischiato o meno. Il fastidio al collaterale del ginocchio destro comunque non lo dovrebbe tenere ai box contro il Galatasaray. Troppo importante la vittoria e il possibile passaggio diretto agli ottavi di finale. L’ottimismo è aumentato con la rifinitura: Ciro ha effettuato il torello, completato il riscaldamento e poi effettuato i test tattici in vista della partita di domani. Il rientro negli spogliatoi una decina di minuti prima degli altri. Ai suoi lati, in caso di impiego, dovrebbero essere scelti Felipe Anderson e Zaccagni. Sarebbe il terzetto visto in Russia con la Lokomotiv. Pedro, anche in quel caso, iniziò e determinò entrando nella ripresa. Se non dovesse farcela Immobile - o si scegliesse la linea prudente - lo spagnolo si muoverà da falso nueve.

TUTTI OK. Anche Cataldi, l’altro assente della sgambata di ieri, si è riaggregato e rilancia la propria candidatura in regia. Dubbio tra lui e Leiva, ballottaggio aperto. Milinkovic, squalificato in campionato, verrà utilizzato in Europa League. L’altra maglia se la contendono Basic e Luis Alberto, il Mago potrebbe partire di nuovo dalla panchina per poi essere rilanciato domenica con il Sassuolo. In difesa Luiz Felipe e Acerbi in mezzo, sulle fasce Hysaj e Marusic in vantaggio su Lazzari. In porta Strakosha favorito su Reina: c’è stato il sorpasso tra i pali, l’albanese potrebbe essere confermato per l’ultima della fase a gironi dell’Europa League, competizione in cui finora ha giocato sempre titolare.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Lazzari, Patric, Radu, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Moro, Romero, Pedro, Muriqi. All.: Sarri.