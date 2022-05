FORMELLO - Lazio, la ripresa: due assenti per Sarri, Pedro sempre in bilico

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

FORMELLO - Lazio in campo per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Sarri. Come al solito la rosa viene divisa dal tecnico in due gruppi distinti: da una parte quelli che hanno affrontato lo Spezia dall’inizio, dall’altra i calciatori rimasti a riposo o impiegati nel secondo tempo. Per i primi riscaldamento atletico, mobilità articolare e allunghi sugli 80 metri. Per tutti gli altri anche la partitella conclusiva a campo ridotto 7 contro 7. Due assenti durante la seduta, sono Acerbi e Pedro. Semplice gestione per il difensore, mentre l’attaccante ha svolto in giornata nuovi accertamenti strumentali al polpaccio destro. La sua presenza è in bilico anche per la prossima partita con la Sampdoria, lo spagnolo rischia di tornare a disposizione soltanto per gli ultimi 180 minuti di campionato. Ok Hysaj, in tribuna al Picco per un risentimento al polpaccio. Oggi l'albanese ha svolto regolarmente la sgambata coi compagni.