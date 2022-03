FORMELLO - Lazio, Lazzari parte in gruppo. Radu: i segnali che arrivano...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il lavoro differenziato, poi il confronto in campo con Sarri per testare il tallone e il rientro negli spogliatoi. Radu in dubbio per la partita con il Venezia, oggi pomeriggio ha svolto un allenamento a parte prima di parlare con il tecnico biancoceleste e decidere di lasciare il campo. Non proprio il migliore segnale possibile. Mancano ancora due allenamenti prima della sfida di lunedì, naturalmente saranno decisive le prossime 48 ore. Sulle fasce bisogna già fare i conti con la squalifica di Marusic (tornerà con la Roma da diffidato) e le condizioni di Lazzari, oggi tornato in campo per una porzione di allenamento in gruppo. Prove tattiche di 11 contro 0 dopo una mezzoretta di seduta individuale. Successivamente ha evitato i contrasti della partitella. L’ex Spal dovrebbe tornare finalmente tra i convocati, si era fermato contro il Bologna per uno stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra.

DIFFIDE. Salvo sorprese, partirà dalla panchina. È fuori da un mese, si calcolano i rischi di una ricaduta, al momento la soluzione più probabile sembra quella di Patric spostato a destra con Hysaj dalla parte opposta. Al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi: il brasiliano deve fare attenzione, è diffidato così come Zaccagni e Pedro (ballottaggio tra i due per chiudere il tridente con Felipe Anderson e Immobile), un cartellino giallo lo metterebbe fuori causa per il derby del 20 marzo. La data che punta Cataldi, l'unico ai box e non in campo oggi pomeriggio: il regista sta recuperando da una lesione al flessore.