FORMELLO - Lazio, Milinkovic a riposo. Chance per Luiz Felipe e Pereira

FORMELLO - Rifinitura per modo di dire. Pochi giorni per preparare il recupero con il Torino, le scelte finali verranno prese soltanto domani mattina nell’ultimo risveglio muscolare. Nel pomeriggio, durante le prove tattiche, Inzaghi non arriva nemmeno a 22 calciatori per schierare i 3-5-2 contrapposti. Acerbi è squalificato (e infortunato), Musacchio non si allena dalla vigilia anti-Fiorentina, Correa è out, Caicedo ha saltato la seduta e potrebbe non essere convocato. Anche Milinkovic, impiegato con la Roma con la mascherina protettiva per l’operazione al setto nasale, evita la sgambata. Il Sergente è in ballottaggio con Parolo, testato come mezzala destra nel pomeriggio. Dipenderà dalle condizioni del serbo, se deciderà di stringere nuovamente i denti e rispondere presente.

SQUADRA. In difesa tornerà Luiz Felipe nel blocco dei titolari. Il brasiliano si piazzerà al centro della linea a tre, ai suoi lati favoriti Marusic e Radu. Cambia solo il perno in mezzo del reparto. In porta, però, potrebbe toccare a Strakosha: con il Parma aveva dato risposte positive. A centrocampo Lazzari e Lulic favoriti sulle fasce, in mezzo uno tra Milinkovic e Parolo, Leiva in regia e Luis Alberto intermedio sinistro. Davanti spera Pereira: stavolta potrebbe essere l’ex Manchester United ad affiancare Immobile con Muriqi inizialmente in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Pereira, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Patric, Armini, Akpa Akpro, Milinkovic, Cataldi, Escalante, Fares, Muriqi. All.: Inzaghi.