FORMELLO - Lazio, ne rientrano 2 ma non c'è Radu: soluzione d'emergenza

FORMELLO - Dei quattro assenti di ieri ne rientrano due: Basic e André Anderson out, Reina e Hysaj invece in gruppo durante la rifinitura. Almeno per loro si è spento l’allarme. Soprattutto il rientro dell’albanese diventa fondamentale vista l’altra assenza della vigilia: in campo non si è visto Radu, sostituto di Acerbi, ora ai box per una lesione al flessore. Da capire le motivazioni del possibile forfait del romeno. Sarri studia la soluzione d’emergenza: Lazzari rilanciato tra i titolari a destra, Marusic sulla fascia opposta, in mezzo la coppia formata da Luiz Felipe e Hysaj. Quest’ultimo si è mosso sul centrosinistra e dovrebbe essere preferito all’opzione Patric, l’alternativa provata nello stesso ruolo nella formazione opposta.

MOSSE. A centrocampo ci sono pochi dubbi vista l’indisponibilità di Basic. Il terzetto sarà composto da Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Cataldi, di nuovo confermato a Leiva in regia. Akpa Akpro non è impegnato in Coppa d’Africa, ma sta recuperando dal Covid che l’ha colpito a fine dicembre (come riportato dal ct della Costa d’Avorio). Davanti il dubbio maggiore: Immobile centravanti, poi due maglie per tre giocatori. Pedro in vantaggio su Felipe Anderson e Zaccagni che si contendono l’ultimo posto in formazione.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Reina, Patric, Floriani Mussolini, Vavro, Leiva, Bertini, Romero, Jony, Zaccagni, Muriqi, Moro. All.: Sarri.