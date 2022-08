FORMELLO - Lazio, Sarri dà il via alle prove tattiche: Pedro ancora out

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la doppia seduta d'allenamento di ieri, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per una nuova sessione di lavoro in vista dell'esordio di domenica pomeriggio all'Olimpico contro il Bologna. Dopo un breve riscaldamento svolto sul campo adiacente a quello centrale, mister Sarri ha dato il via alle prove tattiche. Sul terreno di gioco si sono contrapposti due schieramenti, il primo con Maximiano in porta, il secondo con il neo-acquisto Provedel. Lazzari, Casale, Patric e Radu hanno composto la prima linea difensiva; Hysaj, Gila, Romagoli e Marusic la seconda. Ancora assente Pedro che, al lavoro per smaltire la botta alla caviglia ricevuta nell'amichevole contro il Valladolid, vede sempre più probabile il suo forfait per la gara di domenica.

In virtù di questo, l'allenatore ha alternato due terzetti offensivi: Romero, Immobile e Zaccagni da una parte; Anderson, Cancellieri e Raul Moro dall'altra, con lo spagnolo che ha spesso lasciato il posto a Bertini. A centrocampo, invece, Vecino, Cataldi e Luis Alberto hanno formato il terzetto dei rossi; Milinkovic, Marcos Antonio e Basic quello dei celesti. Concluse le prove tattiche, la seduta è proseguita, e si è conclusa, con la consueta partitella a campo ridotto: mantenuti gli stessi schieramenti anche per l'ultima parte della sessione d'allenamento. Fermi ai box, oltre a Pedro, Akpa Akpro, Acerbi e Kiyine.

