FORMELLO - Lazio, Sarri studia le mosse anti-Udinese: il punto sui rientri

FORMELLO - Un altra seduta alle spalle, ne sono rimaste due prima della partenza per Udine: quella di domani alle 15 e la rifinitura di sabato mattina. Sarri deve fare i conti con le assenze di Immobile e Luis (oggi ancora in campo per un lavoro differenziato) e la gestione di Hysaj, a riposo per il secondo giorno di fila per un problema al costato. Semplice gestione per l'albanese.

Romagnoli ha recuperato dall'infortunio al polpaccio destro, oggi ha completato la seduta partecipando anche alla partitella a campo ridotto che ha chiuso il lavoro della rosa. Pellegrini ok, ma partirà dalla panchina visto il ritorno di Lazzari, che ha scontato i due turni di squalifica per il rosso rimediato contro l'Inter. Favorito l'ex Spal a destra con Marusic traslocato dalla parte opposta. Al centro valutazioni su Romagnoli, il derby in vista richiede prudenza massima dopo oltre un mese di stop.

Potrebbe essere confermata la coppia Patric-Gila, quindi, senza dimenticare l'opzione Casale. A centrocampo ballottaggio tra Kamada (non convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia) e Vecino per completare il reparto con Guendouzi e Rovella. Davanti Isaksen in pole su Felipe Anderson. Castellanos cerca un nuovo guizzo dopo quello contro il Frosinone, Zaccagni chiuderà il tridente a sinistra.