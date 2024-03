FORMELLO - Lazio, scarico di Pasqua: il nuovo programma anti-Juve

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Scarico mattutino di Pasqua, in campo soltanto i calciatori rimasti a riposo ieri o impiegato per un minutaggio ridotto. Soltanto lavoro in palestra per i titolari. C’è pochissimo tempo per preparare il secondo round con la Juve, il primo di Coppa Italia: la seduta di stamattina con la rosa divisa e la rifinitura programmata per domani nel primo pomeriggio, appena prima della partenza per Torino. Pellegrini è squalificato, ai box ci sono Provedel e Rovella. Tutti gli altri sono a disposizione, Tudor deve calcolare le energie sprecate all’Olimpico per scegliere la formazione di martedì sera. Prove tattiche condensate per intero nella sgambata in programma tra meno di 24 ore.