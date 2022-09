FORMELLO - Lazio, si ferma Basic. Pedro c'è, Sarri valuta i rischi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro e Zaccagni in gruppo, il primo fa anche le prove tattiche. Verso la convocazione lo spagnolo, potrebbe anche giocare dal primo minuto: va considerato in ballottaggio con Cancellieri, che spera nel debutto da titolare viste le condizioni dei compagni. Zaccagni ha svolto il riscaldamento in gruppo, poi però non ha partecipato ai test anti-Midtjylland (al suo posto è stato aggregato il classe 2006 Saná Fernandes). Aveva chiuso con un affaticamento muscolare la partita con il Verona, non dovrebbe essere rischiato. Il ballottaggio è tra Pedro e Cancellieri. Immobile e Felipe Anderson verranno confermati. A centrocampo si è fermato Basic: problema al polpaccio a inizio seduta, è stato subito stoppato dallo staff tecnico, si spera non abbia rimediato una lesione.

OPZIONI. Sulla linea mediana persistono gli altri dubbi. Cataldi, tornata dalla squalifica, è in vantaggio su Marcos Antonio. Ai suoi lati potrebbero essere confermati Vecino e Luis Alberto, i due che l’hanno affiancato giovedì scorso con il Feyenoord. Milinkovic rimane in corsa, non è detto che venga risparmiato per la Cremonese. In difesa Gila e Romagnoli favoriti su Patric e Casale, sulle fasce pesa nelle decisioni l’infortunio di Lazzari (distrazione muscolare, rientro dopo la sosta). Sarri potrebbe lanciare dal primo minuto Radu a sinistra con Marusic spostato a destra. Qualora dovesse giocare Hysaj, al contrario, il montenegrino rimarrebbe a sinistra. Questa opzione sembra avere più possibilità alla vigilia. In porta Provedel punta a tenersi il posto contro la rincorsa Maximiano, ancora alla ricerca della seconda chance dopo l’esordio con errore contro il Bologna.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Maximiano, Magro, Radu, Patric, Casale, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic, Romero, Pedro. All.: Sarri.