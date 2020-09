FORMELLO - Lazio, stessa squadra di Cagliari. Bastos va in panchina

FORMELLO - Stessa identica formazione vista a Cagliari. La rifinitura conferma l’idea di Simone Inzaghi: andare avanti con chi ha convinto nell’esordio in campionato. Anche perché, rispetto a sabato, non ci sono nuovi convocati o acquisti nella lista. Lukaku l’unica eccezione: è tornato ad allenarsi ieri in gruppo, sulla sinistra verrà comunque utilizzato di nuovo Marusic, il migliore in campo alla Sardegna Arena. Il montenegrino da una parte, Lazzari dall’altra. Scontate le corsie esterne: Fares non è stato ancora ufficializzato nonostante si sia unito ormai da una settimana ai nuovi compagni. In mezzo il solito terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Il brasiliano ha sempre più minuti nelle gambe, Escalante e Cataldi si tengono pronti per la staffetta nel secondo tempo.

CONFERME. Nessuna sorpresa nell’undici titolare, ci sarà Patric con Acerbi e Radu. Questa la linea davanti a Strakosha. Luiz Felipe tornerà dopo la sosta (ieri corsa blanda), Vavro sta recuperando da un nuovo stop per la pubalgia, il baby Armini e l’adattamento di Parolo sono le sue soluzioni di scorta. Bastos, al centro delle vicende di mercato, è tornato ad allenarsi in gruppo e si accomoderà in panchina. La coppia Correa-Immobile in attacco. Pereira svolgerà domani le visite mediche di idoneità, sono previsti controlli anche per Muriqi di rientro dalla Turchia (era risultato positivo al covid e sta risolvendo uno stiramento).

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, Bastos, Parolo, D. Anderson, Kiyine, Lukaku, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.