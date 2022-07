Lazio, Casale difensore dai mille soprannomi: da Batman a Dino, le storie

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio abbraccia finalmente Nicolò Casale. Dopo mesi di attesa e notizie che lo davano promesso sposo biancoceleste, il classe ’98 è pronto per iniziare una nuova esperienza nella Capitale, sponda Lazio. Domani si sottoporrà alle visite mediche, poi volerà alla volta di Auronzo di Cadore dove raggiungerà Maurizio Sarri e i suoi nuovi compagni. I calciatori con cui, a partire da oggi, condividerà lo spogliatoio sono avvisati: Casale potrebbe non girarsi se chiamato “Nicolò”. Per il gialloblù, infatti, è sempre stato utilizzato un altro nome, “Dino”. La curiosa storia inizia quando il difensore giocava nel Sudtirol. Durante l’allenamento, e in particolare, nel corso di un torello di squadra, un suo compagno, Caio De Cenco, notò un’improbabile somiglianza: “Come corri strano, Nico, sembri un dinosauro. Un T-Rex di Jurassic Park”. Da lì fu Dino. Così a Venezia, Empoli e Verona. Complicato pensare che non sarà così anche alla Lazio. Anche perché ormai l’emoji che è stata “affibiata” di diritto a Casale è proprio quella di un dinosauro: il suo profilo Instagram ne è pieno!

DINO O BATMAN? - “Dino” per gli amici, “Batman” per qualcuno di molto speciale nella vita di Casale. Il classe ’98 è infatti legato sentimentalmente da qualche anno a Valentina. Della ragazza si sa ben poco - considerando la sua riservatezza - ma l’ex Verona ha parlato, in passato, della frequenza con cui la ragazza utilizza il nome del supereroe della DC Comics per parlare del fidanzato. Il motivo va ricercato nei comportamenti nobili del calciatore. “Valentina dice che un po’ glielo ricordo come valori. Il bravo ragazzo che si batte per migliorare il mondo”, ha spiegato in una recente intervista. Ottimi presupposti da cui far partire l’esperienza biancoceleste. Un nuovo Batman alla corte di Sarri, affinché i “cattivi” vengano sconfitti e il mondo (o la squadra) sia messo in salvo. Le chiavi della difesa sono (anche) nelle sue mani, le sfide sono lì, pronte per esser vissute e portate a termine. Mancano i superpoteri, ma di quelli darà sfoggio solamente in campo.

