Lazio - Inter, record di tifosi all'Olimpico: il programma e le info

L'Olimpico è pronto a esplodere. Attesa ormai finita, è il momento di giocare questo Lazio-Inter. Le due squadre si affronteranno in uno stadio stracolmo. Dati già da aggiornare: sono 37 mila i paganti totali, di cui 10 mila interisti. A questi vanno aggiunti i 21.600 abbonati, per un totale di 58.600 a ieri sera. Ma per acquistare il biglietto c'è tempo fino a questa sera: l'unico settore ancora disponibile è la Monte Mario (dai 100 ai 150 euro). Mancano 1300 tagliandi per battere il record stagionale, fatto registrare a dicembre per il match contro la Juventus. Stavolta però si tratta di un duello scudetto, la gente sente il profumo d'impresa e ha risposto presente.

VIP E PROGRAMMA - Per un big match così atteso è prevista la solita parata di stelle del mondo dello sport e dello spettacolo. A cominciare dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, che in carriera ha allenato entrambi i club. Per non parlare dei tifosi vip: da Paolo Bonolis a Pino Insegno, da Federico Moccia a Tommaso Paradiso. Tra gli eventi - come ricordato nella rassegna stampa a cura di Radiosei - anche un momento culinario, con lo show cooking degli chef Antonello Colonna e Giuseppe Di Iorio. Prima dell'inizio del match invece si esibiranno il cantante Briga e il violinista globetrotter, Andrea Casta.

