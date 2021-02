Lazio, la svolta dopo il pari con il Genoa grazie a una "profezia" di Inzaghi

La Lazio è tornata ma non è stato facile. Ci sono state crisi, infortuni, covid, partite gettate al vento e una squadra che in molti si chiedevano che fine avesse fatto. Un inizio di campionato, soprattutto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, che si è chiuso con la bruciante sconfitta contro il Milan, quel 3-2 beffardo dopo aver recuperato due gol di svantaggio. La squadra con il tecnico si sono guardati in faccia, si sono guardati dentro e hanno fatto i conti con la realtà. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il mister in prima persona ha contribuito con i suoi discorsi al cambio di passo. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa è iniziata la risalita: "Ci serve un filotto di vittorie per ripartire!", queste le parole di Inzaghi che hanno sortito l'effetto sperato nei suoi ragazzi che hanno finalmente rialzato la testa e infilato sei vittorie consecutive salendo di nuovo al quarto posto. Non solo, anche prima della vittoria a Bergamo c'è lo zampino del tecnico: "Vinciamo per riscattare l'eliminazione in Coppa Italia, vedremo cosa avranno da ridire questa volta" e così è stato, partita dominata e vinta con merito. Domenica un'altra prova decisiva contro l'Inter, il motto però è sempre lo stesso: "Noi dobbiamo stare lassù".

