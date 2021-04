Lazio, la videochiamata di Inzaghi negli spogliatoi: "Siete stati commoventi"

Non ha potuto seguire la sua Lazio dall'area tecnica (o magari giusto qualche metro fuori) come fa di solito, ma Simone Inzaghi di certo non si è perso una virgola del match contro l'Hellas Verona. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mister biancoceleste è ancora a casa per la positività al Covid-19 e ha guardato la partita in tv, ma il suo apporto da tecnico non è di certo mancato: la riunione tecnica prematch l'ha tenuta in videoconferenza, caricando i suoi giocatori a distanza e dando loro indicazioni tattiche così come ha fatto per tutta la settimana, per poi rimanere in costante collegamento telefonico con l'assistente tecnico Riccardo Rocchini, con il match analyst Ferruccio Cerasaro e con Mario Cecchi, che ieri ha vestito i panni del secondo allenatore. Al 92' l'esplosione per il gol di Milinkovic e, una volta che i giocatori sono rientrati negli spogliatoi, il mister ha subito voluto videochiamarli per fare loro i complimenti: "Siete stati commoventi per l’ennesima volta. Prova di carattere. Sono veramente contento, non era semplice battere una squadra scorbutica come il Verona". La speranza è che prestissimo Inzaghi possa riabbracciare tutta la sua famiglia, per poi riunirsi fisicamente anche ai suoi giocatori.