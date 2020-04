Lazio, Leiva: "A volte è meglio fermarsi, ma tornerò al massimo" - FOTO

LAZIO, LEIVA - "Nella vita dobbiamo sempre pensare ad andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e a mettere le cose a posto. Ho avuto questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava più. Ora inizio la seconda fase che consiste nel riprendere la condizione corporea per tornare con la massima forza. La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po'. Grazie mille per i messaggi di supporto", firmato Lucas Leiva. Questo il messaggio social del brasiliano dopo l'operazione.