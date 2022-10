Lazio - Midtjylland, soliti problemi di campo: Sarri prepara l'ispezione...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Si era lamentato Mourinho, si è lamentato più volte Sarri con tanto di frecciatina lanciata complimentandosi per le perfette condizioni del manto erboso del Gewiss Stadium. Insomma, qualcuno renda degno lo Stadio Olimpico di un campionato come quello di Serie A e di una competizione come l'Europa League. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, dopo gli incontri avvenuti a Formello e Trigoria, Sporte e Salute ha proposto alla Lazio di allenarsi all'Olimpico, scelta rifiutata da Sarri anche perchè il Midtjylland lo utilizzerà per la rifinitura di oggi pomeriggio. Il tecnico biancoceleste sta valutando se mandare o meno Gianni Picchioni (del suo staff) e l'agronomo della società a ispezionare il prato prima dell'arrivo degli avversari. Non c'è tempo per gli interventi proposti da Sport e Salute, che inizieranno durante la pausa. Quell'erba sarà martoriata ogni tre giorni dalle partite di Lazio e Roma, in campionato e in Europa. Bisogna trovare una soluzione subito.