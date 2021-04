Lazio, oggi gli esami per Luis Alberto: resta in dubbio per lo Spezia

Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di una pedina importante per la gara di sabato contro lo Spezia. Si tratta di Luis Alberto, uscito acciaccato dall'allenamento di ieri a causa di un duro contrasto con Armini. Oggi il numero 10 svolgerà gli esami e se ne saprà di più, ma non filtra ottimismo da Formello per il suo impiego. Dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia, ma i legamenti sarebbero salvi. Lo spagnolo tra l'altro ci ha tenuto a difendere il suo compagno di squadra, autore di un intervento che può capitare in allenamento.

SOSTITUTO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il mister sta già pensando a chi potrebbe sostituirlo. Le alternative in mezzo al campo sono più o meno le stesse di sempre, con Pereira, Parolo e Cataldi tra i candidati principali. L'ex Manchester United aspetta la sua chance da titolare e l'assenza del 'Mago' potrebbe essere l'occasione giusta per vederlo dall'inizio. Più difficile che tocchi ad Akpa Akpro, impegnato con la propria Costa D'Avorio e di rientro solo tra oggi e domani a Formello.

