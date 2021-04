Italia, Immobile secondo marcatore dell'era Mancini: la graduatoria

Ciro Immobile segna allo scadere il 2-0 in Lituania - Italia, portando a 12 il computo totale delle reti in azzurro. Considerando l'era Mancini l'attaccante della Lazio sale a quota 5, piazzandosi secondo dietro a Belotti (7 gol). In questa speciale classifica compare anche Francesco Acerbi che ha all'attivo una rete. Di seguito la graduatoria completa:

1. Belotti: 7 gol

2. Immobile: 5 gol

2. Jorginho: 5 gol

4. Berardi: 4 gol

4. Barella: 4 gol

4. Bernardeschi: 4 gol

7. Insigne: 3 gol

7. El Shaarawy: 3 gol

7. Sensi: 3 gol

10. Quagliarella: 2 gol

10. Romagnoli: 2 gol

10. Kean: 2 gol

10. Pellegrini: 2 gol

10. Bonucci: 2 gol

10. Zaniolo: 2 gol

10. Verratti: 2 gol

10. Orsolini: 2 gol

10. Grifo: 2 gol

19. Acerbi: 1 gol

19. Pavoletti: 1 gol

19. Zaza: 1 gol

19. Politano: 1 gol

19. Balotelli: 1 gol

19. Cristante: 1 gol

19. Biraghi: 1 gol

19. Chiesa: 1 gol

19. Caputo: 1 gol

19. Locatelli: 1 gol